Concert de Bottle of Blues L’Abattoir Armentières, 18 novembre 2023, Armentières.

Concert de Bottle of Blues Samedi 18 novembre, 20h00 L’Abattoir Entrée libre

L’Auberge de l’Abattoir est heureux d’accueillir le groupe « Bottle Of Blues », le samedi 18 novembre 2023, à partir de 20H.

Bottle of Blues est unpowered trio de la region Lilloise.

Eric Perrin, franco-américain, fondateur, est auteur-compositeur.

Avec plus de 20 ans de scène en Europe et 18 ans aux USA, il aborde avec ces compositions les rives d’un blues très sulfureux. Leur répertoire est varie entre blues et blues rock : c’est du Blues bien gras, électrique comme on aime !

En plus des compos, ils proposent un large choix de reprises comme Elmore James, Eric Clapton, Ten Years After, Stevie Ray Vaughan, ZZ Top, Jimmy Hendrix…

L’Abattoir 121 bis rue de Dunkerque, Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 09 87 38 27 81 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@aubergedelabattoir.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T22:30:00+01:00

