Cet évènement est passé Atelier d’arts plastiques animé par l’association Digital Street Art L’abattis Cayenne Catégorie d’Évènement: Cayenne Atelier d’arts plastiques animé par l’association Digital Street Art L’abattis Cayenne, 17 septembre 2023, Cayenne. Atelier d’arts plastiques animé par l’association Digital Street Art Dimanche 17 septembre, 15h00 L’abattis Entrée libre, sur inscription Atelier de découverte de l’art urbain accessible à tous : venez découvrir les différentes techniques d’art urbain (collage, pochoir, …) et ensemble nous réaliserons une oeuvre collective qui habillera un des murs de l’Abattis.

Cet atelier sera animé par trois artistes en résidence à l’Abattis.

Tenue confortable recommandée. L’abattis 7 rue Martin Luther King, 97300 Cayenne Cayenne 97300 Guyane [{« type »: « phone », « value »: « +33 624 59 67 68 »}, {« type »: « email », « value »: « lespasmeles@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T20:00:00+02:00 – 2023-09-17T22:30:00+02:00

2023-09-17T20:00:00+02:00 – 2023-09-17T22:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Cayenne Autres Lieu L'abattis Adresse 7 rue Martin Luther King, 97300 Cayenne Ville Cayenne Lieu Ville L'abattis Cayenne latitude longitude 4.938654;-52.293397

L'abattis Cayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cayenne/