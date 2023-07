Visite guidée du moulin de Goule à Labathude Labathude, 4 juillet 2023, Labathude.

Labathude,Lot

Le musée éclaté de Cardaillac vous propose une visite du moulin de Goule tous les mardis de l’été sur rendez-vous..

2023-07-04 10:00:00 fin : 2023-07-04 12:00:00. EUR.

Labathude 46120 Lot Occitanie



The Cardaillac Explosion Museum invites you to visit the Goule mill every Tuesday during the summer, by appointment only.

El Musée éclaté de Cardaillac le invita a visitar el Moulin de Goule todos los martes de verano, con cita previa.

Das Musée éclaté de Cardaillac bietet Ihnen im Sommer jeden Dienstag nach Vereinbarung eine Besichtigung der Mühle von Goule an.

