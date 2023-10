Marché de Noël à Labastide-Murat Labastide-Murat Cœur de Causse, 9 décembre 2023, Cœur de Causse.

Cœur de Causse,Lot

L’association Gym activ and co propose une journée autour de Noël avec un marché pour trouver de bonnes idées cadeaux et passer une belle journée en famille !.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 20:00:00. EUR.

Labastide-Murat Place de la mairie

Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie



The Gym activ and co association is organizing a Christmas day with a market to find great gift ideas and spend a great day with the family!

La asociación Gym activ and co organiza una jornada navideña con mercadillo para encontrar estupendas ideas de regalos y pasar un gran día en familia

Der Verein Gym activ and co bietet einen Tag rund um Weihnachten mit einem Markt an, auf dem Sie gute Geschenkideen finden und einen schönen Tag mit der Familie verbringen können!

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Labastide-Murat