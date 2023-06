Visite guidée de fouilles archéologiques Labastide-Monréjeau, 25 juillet 2023, Labastide-Monréjeau.

Labastide-Monréjeau,Pyrénées-Atlantiques

En 2019, un sondage archéologique a été réalisé à Labastide-Monréjeau sur le site de l’agglomération fortifiée du Castéra qui fut le chef-lieu des Benarni (ancêtre des Béarnais). Son impressionnant rempart, unique à l’échelle du sud-ouest, culmine à 7m de hauteur.

Cet été, une fouille archéologique d’envergure est conduite par une équipe d’archéologues : chercheurs, étudiants et spécialistes divers.

A cette occasion, laissez-vous guider par Philippe Gardes, ingénieur chargé de recherches à l’Inrap qui vous présentera les vestiges découverts sur ce site, principale place forte de la région, à l’occasion d’une balade pédestre et commentée.

Ne manquez pas cette occasion unique d’observer l’équipe d’archéologues pendant leurs fouilles..

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 . EUR.

Labastide-Monréjeau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In 2019, an archaeological survey was carried out in Labastide-Monréjeau on the site of the fortified town of Castéra, which was the chief town of the Benarni (ancestor of the Bearnais). Its impressive rampart, unique in the southwest, reaches a height of 7m.

This summer, a large-scale archaeological excavation is being conducted by a team of archaeologists: researchers, students and various specialists

On this occasion, let yourself be guided by Philippe Gardes, engineer in charge of research at the Inrap, who will present you the vestiges discovered on this site, the main stronghold of the region, during a pedestrian and commented stroll.

Don’t miss this unique opportunity to observe the team of archaeologists during their excavations.

En 2019, se llevó a cabo una prospección arqueológica en Labastide-Monréjeau, en el emplazamiento de la ciudad fortificada de Castéra, que fue la ciudad principal de los benarni (antepasados de los bearneses). Sus impresionantes murallas, únicas en su género en el suroeste de Francia, tienen 7 metros de altura.

Este verano, un equipo de arqueólogos -investigadores, estudiantes y especialistas diversos- está llevando a cabo una excavación arqueológica a gran escala.

Philippe Gardes, ingeniero investigador del Inrap, le mostrará los vestigios descubiertos en este yacimiento, principal bastión de la región, durante una visita guiada.

No se pierda esta oportunidad única de observar al equipo de arqueólogos durante sus excavaciones.

2019 wurde in Labastide-Monréjeau eine archäologische Sondierung an der Stelle der befestigten Siedlung Castéra durchgeführt, die der Hauptort der Benarni (Vorläufer der Béarnais) war. Die beeindruckende Stadtmauer, die im Südwesten einzigartig ist, erreicht eine Höhe von 7 Metern.

Diesen Sommer wird eine groß angelegte archäologische Ausgrabung von einem Team von Archäologen durchgeführt: Forscher, Studenten und verschiedene Spezialisten.

Lassen Sie sich bei dieser Gelegenheit von Philippe Gardes, einem Forschungsingenieur des Inrap, durch die Überreste führen, die an dieser Stätte, dem wichtigsten Festungsplatz der Region, entdeckt wurden, und erleben Sie einen kommentierten Spaziergang.

Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, dem Archäologenteam bei seinen Ausgrabungen über die Schulter zu schauen.

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Coeur de Béarn