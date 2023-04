Spectacle : Obstinément chocolat 315 chemin de l’Eglise, 23 avril 2023, Labastide-Monréjeau.

Par Ar’khan

Olivier Ka, comédien, romancier et scénariste BD, accompagné de la chanteuse et multi-instrumentiste Emmanuelle Troy, conte trois histoires ayant pour thématique le chocolat. Les récits, tendres ou décalés, dialoguant avec la musique improvisée sur d’insolites et rares instruments, s’adressent aussi bien à l’imaginaire des spectateurs qu’à leurs papilles gustatives. Bienvenue aux gourmands !.

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 . EUR.

315 chemin de l’Eglise Salle des fêtes

Labastide-Monréjeau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By Ar?khan

Olivier Ka, actor, novelist and comic book writer, accompanied by the singer and multi-instrumentalist Emmanuelle Troy, tells three stories on the theme of chocolate. The stories, tender or offbeat, interacting with improvised music on unusual and rare instruments, appeal to the imagination of the audience as well as to their taste buds. Welcome to the gourmands!

Por Ar?khan

Olivier Ka, actor, novelista y guionista de cómics, acompañado por la cantante y multiinstrumentista Emmanuelle Troy, cuenta tres historias sobre el tema del chocolate. Las historias, tiernas o extravagantes, interactúan con música improvisada con instrumentos inusuales y raros, y apelan a la imaginación del público, así como a sus papilas gustativas. ¡Bienvenidos a los gourmands!

Durch Ar?khan

Olivier Ka, Schauspieler, Romancier und Comicautor, erzählt zusammen mit der Sängerin und Multiinstrumentalistin Emmanuelle Troy drei Geschichten, in denen es um Schokolade geht. Die zärtlichen oder schrägen Erzählungen, die mit der improvisierten Musik auf ungewöhnlichen und seltenen Instrumenten in Dialog treten, richten sich sowohl an die Vorstellungskraft der Zuschauer als auch an ihre Geschmacksnerven. Feinschmecker willkommen!

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Coeur de Béarn