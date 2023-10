Shackleton Duo en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Folk Celtique Le château, Labastide-Marnhac, Le Lot Labastide-Marnhac, 27 octobre 2023 20:00, Labastide-Marnhac.

Shackleton Duo en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Folk Celtique Le château, Labastide-Marnhac, Le Lot Labastide-Marnhac Vendredi 27 octobre, 20h00

Le Folk Club de Cahors présente le Shackleton Duo en tête d’affiche de son concert mensuel le vendredi 27 octobre au Château de Labastide-Marnhac avec du Folk Celtique. Vendredi 27 octobre, 20h00 1

Le duo est composé de Georgia Shackleton (violon, chant) et d’Aaren Bennett (guitare).

Elles s’inspirent des traditions folkloriques britanniques, américaines et scandinaves. Le flair de Georgia pour dénicher des morceaux méconnus de l’East Anglia, au Royaume-Uni, permet au groupe d’être fermement ancré dans sa tradition locale.

‘Entraînant. Une performance charismatique qui retient votre attention et qui n’a pas peur de vous faire réfléchir’ – Northern Sky Magazine

‘Belles chansons’- Mark Radcliff, BBC Radio 2

‘Un récit plein d’entrain, des airs intemporels’ – Tom Robinson, BBC radio 6

‘Un excellent son dans l’ensemble’ – Bruce MacGregor, BBC Radio Scotland

C’est un groupe de musique qui a fait ses preuves dans le monde entier.

Depuis sept ans qu’ils se produisent ensemble, le groupe est passé sur les ondes de BBC Radio 2, Radio 3 et Radio 4, avec des critiques 5 étoiles, une apparition sur la prestigieuse scène principale du Cambridge Folk Festival, une multitude de festivals britanniques et européens et des tournées internationales, et de nombreux kilomètres parcourus dans leur camionnette.

A l’affiche également: Les Chansons Françaises à cappella de Colette Caminade, la belle voix baryton de Didier Gaillien, la contrebasse inventive de Michel ‘Coco’ Correch, les chansons à texte de Dominique Pichoff et les chansons poétiques de Michel Griffin – [En]chanteur Franglais – l’animateur du club.

L’entrée est à 10 euros. Les portes s’ouvrent à 20 heures pour un début à 20h30 pile. Toute personne arrivant après 20h30 devra attendre la fin de la représentation en cours avant d’entrer.

Les réservations sont vivement recommandées, soit par mail à folkclubcahors@gmail.com, soit par téléphone au 06 86 06 85 83.

Le château, Labastide-Marnhac, Le Lot Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac 46090 Lot