Le Folk Club de Cahors présente son concert mensuel le vendredi 29 septembre au Château de Labastide Marnhac avec Troubadour en tête d’affiche, avec des chansons françaises originales. Vendredi 29 septembre, 20h30 1

Troubadour est un artiste — auteur-compositeur-interprète — qu’on rencontre de temps à autre sur les marchés, dans les cafés et les

restaurants, sur les places et les terrasses. Il a mené sa carrière en dehors de tout système commercial.

« Quand j’ai commencé à chanter dans les bars et les restaurants…il y a quarante ans…j’ai rencontré des anciens qui l’avaient fait avant moi, dans

les années 60-70, à une époque où la marginalité n’avait pas pris le sens péjoratif d’à présent. » avoue-t-il. « J’ai ressenti la douce sensation de

m’inclure dans la grande famille de ceux qui s’appelaient les ‘manchards’: Ceux qui font la manche… L’expression ‘faire la manche’ vient d’une tactique

de violonistes tziganes qui se produisaient dans les restaurants chics aux XIXème et XXème siècles, et qui retroussaient savamment la manche gauche

de leur chemise blanche jusqu’au milieu de l’avant-bras, afin de présenter en musique cette bouche entrouverte à la générosité du bourgeois flambeur

qui, d’un air entendu, s’empressait d’y glisser un billet qui rémunérait le travail des artistes tout en flattant son égo auprès de son entourage médusé.

Hélas!…l’expression ‘faire la manche’ a depuis longtemps sombré dans l’opprobre de la mendicité. Alors, moi qui suis aussi, et à l’instar du poète,

‘foutrement moyenâgeux’, je me suis dit que mon nom devait être en rapport avec ma profession et, ayant passé dans le sud de la France la majeure

partie de ma vie, j’optais pour le pseudo de ‘troubadour’, en espérant que ce terme sera moins galvaudé que le précédent. »

Pour son concert au Folk Club de Cahors, il donne un récital de chansons à textes de Brassens à Nougaro, en passant par Brel et Boby Lapointe,

émaillé de quelques compos perso.

A l’affiche également: Auteur Compositeur Interprète Jean-Marc Willemot, Dominique Pichoff avec des chansons de François Cabrel, entre autres,

les chansons originales du Britannique Ian Maclean, et la belle voix et jeu de guitare raffiné de Michel Griffin – [En]chanteur Franglais – l’animateur du club.

L’entrée est à 10 euros. Les portes s’ouvrent à 20 heures pour un début à 20h30 pile.

Les réservations sont vivement recommandées, soit par mail à folkclubcahors@gmail.com, soit par téléphone au 06 86 06 85 83.

