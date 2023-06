Simon Kempston en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Folk contemporain Le château, Labastide-Marnhac, Le Lot Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac Catégories d’Évènement: Labastide-Marnhac

Lot Simon Kempston en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Folk contemporain Le château, Labastide-Marnhac, Le Lot Labastide-Marnhac, 28 juin 2023 20:30, Labastide-Marnhac. Simon Kempston en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Folk contemporain Le château, Labastide-Marnhac, Le Lot Labastide-Marnhac Mercredi 28 juin, 20h30 Le Folk Club de Cahors donne son concert mensuel avec le « talent époustouflant » Simon Kempston en d’affiche. Mercredi 28 juin, 20h30 1 Simon Kempston est « l’un des meilleurs auteurs-compositeurs d’Écosse » (The Sunday Herald), un compositeur et un guitariste fingerstyle de premier plan basé à Édimbourg, en Écosse. Il y a très peu d’artistes qui parviennent à créer un son sur une guitare acoustique qui soit distinctif, immédiatement reconnaissable. Le style complexe du finger-picking de Simon, qui puise dans les genres disparates du classique, du celtique et du blues (entre autres), confirme qu’il est certainement l’un de ces artistes, son style subtil accompagnant parfaitement sa voix de ténor riche, puissante et convaincante. « Un talent époustouflant » – STV « Des airs magnifiques, un talent infini’ » – BBC Radio 3 A l’affiche également: des talents locaux, comme l’accordéon de Fabienne Souques, et la belle voix et jeu de guitare raffiné de Michel Griffin – [En]chanteur Franglais – l’animateur du club. L’entrée est à 10 euros. Les portes s’ouvrent à 20 heures pour un début à 20h30 pile. Les réservations sont vivement recommandées, soit par mail à folkclubcahors@gmail.com, soit par téléphone au 06 86 06 85 83. Lien: http://www.simonkempston.co.uk Le château, Labastide-Marnhac, Le Lot Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac 46090 Lot Détails Heure : 20:30 Catégories d’Évènement: Labastide-Marnhac, Lot Autres Lieu Le château, Labastide-Marnhac, Le Lot Adresse Labastide-Marnhac Ville Labastide-Marnhac Departement Lot Lieu Ville Le château, Labastide-Marnhac, Le Lot Labastide-Marnhac

