Limmie & the Blue Beat en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Blues Funky Le château, Labastide-Marnhac, Le Lot Labastide-Marnhac Catégories d’Évènement: Labastide-Marnhac

Lot

Limmie & the Blue Beat en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Blues Funky Le château, Labastide-Marnhac, Le Lot, 28 avril 2023 20:00, Labastide-Marnhac. Du Blues Funky avec ce trio dynamique! Vendredi 28 avril, 20h00 1 Limmie & the Blue Beat est un trio de musiciens professionnels – Limmie Snell à la guitare et au chant, Guillaume Massy à la basse et Jo Pento à la batterie. (Limmie et Jo jouent aussi avec Mister Tchang & Easy Money). Limmie alias « Little Limmie » est le fils de Limmie Snell, un chanteur de soul qui a connu de nombreux succès aux Etats-Unis et en Angleterre dans les années 60/70/80. Limmie passe son enfance en France avant de partir pour l’Angleterre, berceau du « Swingin’ London » pour évoluer dans le mouvement Acid jazz soul funk & rock en tant que bassiste de session, ingénieur du son, producteur et DJ. Un terrible accident l’arrête dans son élan. Complètement aveugle, gravement blessé aux membres, il a dû tout réapprendre pour devenir l’incroyable multi-instrumentiste qu’il est aujourd’hui, maîtrisant la basse, la batterie, la guitare et la trompette. Christophe Mourot (Soul Bag Live Reports) : « Comment un artiste comme lui n’est-il pas plus connu ? Histoire personnelle, talent musical, sens du blues, compositions originales qui font mouche, riffs qui chatouillent aux bons endroits ….» Avec son jeu de guitare brut, sa voix chargée d’émotion et son énorme feeling, Limmie est un conteur invétéré… chacune de ses chansons raconte une histoire souvent ironique, parfois pleine de doubles sens – dans la grande tradition du blues et du funk. A l’affiche également: Babette, avec ses chansons « a capella », le duo Simply Free, de la chanson Française de Didier Gaillien et Michel ‘Coco’ Correch, et la belle voix et jeu de guitare raffiné de Michel Griffin – [En]chanteur Franglais – l’animateur du club. L’entrée est à 10 euros. Les portes s’ouvrent à 20 heures pour un début à 20h30 pile. Les réservations sont vivement recommandées, soit par courriel à folkclubcahors@gmail.com, soit par téléphone au 06 86 06 85 83. Localisation: Le Château de Labastide Marnhac, 46090 Labastide Marnhac Contacts:

Phone: 06 86 06 85 83

Email: folkclubcahors@gmail.com

Lien: https://www.facebook.com/littlelimmie?fref=ts Tarif: 10€ Périodes et Horaires: LE VEN. 28 AVRIL À 20H30 PILE. LES PORTES S’OUVRENT À 20H00. Le château, Labastide-Marnhac, Le Lot Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac 46090 Lot

Détails Heure : 20:00 Catégories d’Évènement: Labastide-Marnhac, Lot Autres Lieu Le château, Labastide-Marnhac, Le Lot Adresse Labastide-Marnhac Ville Labastide-Marnhac Departement Lot Lieu Ville Le château, Labastide-Marnhac, Le Lot Labastide-Marnhac

Le château, Labastide-Marnhac, Le Lot Labastide-Marnhac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labastide-marnhac/

Limmie & the Blue Beat en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Blues Funky Le château, Labastide-Marnhac, Le Lot 2023-04-28 was last modified: by Limmie & the Blue Beat en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Blues Funky Le château, Labastide-Marnhac, Le Lot Le château, Labastide-Marnhac, Le Lot 28 avril 2023 20:00 Le château, Labastide-Marnhac, Le Lot Labastide-Marnhac

Labastide-Marnhac Lot