Le Folk Club de Cahors présente son concert mensuel le mercredi 26 juillet

au Château de Labastide Marnhac avec Folk/Swing/Bluegrass de Maison Rouge en tête d’affiche. Mercredi 26 juillet, 20h30 1 Maison Rouge est un duo formé par Julien Casanovas (violon/mandoline) et Etienne Gazel (chant/guitare). Les deux musiciens interprètent un répertoire varié en exploitant la musique acoustique qui unit leurs instruments. Tantôt Folk, Country, Bluegrass, mais aussi Swing, Musette ou encore Tzigane. Un tandem à 4 mains pour 20 cordes au total, qui vibrent, chantent, se frottent et se pincent ! A l’affiche également: Folk & Pop de Sandrine & David, et la belle voix et jeu de guitare raffiné de Michel Griffin – [En]chanteur Franglais – l’animateur du club. L’entrée est à 10 euros. Les portes s’ouvrent à 20 heures pour un début à 20h30 pile. Les réservations sont vivement recommandées, soit par mail à folkclubcahors@gmail.com, soit par téléphone au 06 86 06 85 83. Château de Labastide Marnhac Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac 46090 Lot Détails Heure : 20:30 Catégories d’Évènement: Labastide-Marnhac, Lot Autres Lieu Château de Labastide Marnhac Adresse Labastide-Marnhac Ville Labastide-Marnhac Departement Lot Lieu Ville Château de Labastide Marnhac Labastide-Marnhac

