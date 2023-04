Marché des Producteurs de Pays Place royale, 9 août 2023, Labastide-d'Armagnac.

Pour le plaisir des yeux et des papilles, les producteurs locaux et artisans d’art vous donnent rendez-vous. Composez votre menu et partagez vos découvertes gustatives autour des tables conviviales dressées sur la Place Royale…..

2023-08-09

Place royale

Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



For the pleasure of the eyes and the taste buds, local producers and craftsmen invite you to join them. Compose your menu and share your gustatory discoveries around the convivial tables set up on the Place Royale….

Para el placer de sus ojos y papilas gustativas, los productores y artesanos locales estarán allí. Componga su menú y comparta sus descubrimientos gustativos en torno a las acogedoras mesas instaladas en la Place Royale…..

Zur Freude der Augen und des Gaumens laden Sie lokale Produzenten und Kunsthandwerker ein. Stellen Sie Ihr Menü zusammen und teilen Sie Ihre geschmacklichen Entdeckungen an den geselligen Tischen, die auf dem Place Royale gedeckt sind….

