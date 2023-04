Rendez-vous aux Jardins: Balade contée dans les Jardins de Labastide Place des Ormeaux, 2 juin 2023, Labastide-d'Armagnac.

Suivez Denis il vous emmène à la découverte du Jardin de Lulu, un petit paradis , refuge de la biodiversité. Tout un cheminement inspiré de la permaculture, refuge LPO , Jardins de Noë … Infos, contes, légendes, jeux, passionneront les petits et les grands explorateurs..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-04 . .

Place des Ormeaux

Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



Follow Denis he will take you to discover Lulu’s Garden, a small paradise, a refuge of biodiversity. A whole path inspired by permaculture, LPO refuge, Noë Gardens … Information, tales, legends, games, will fascinate young and old explorers.

Siga a Denis mientras le lleva a descubrir el Jardín de Lulú, un pequeño paraíso, un refugio para la biodiversidad. Todo un recorrido inspirado en la permacultura, el refugio LPO, los Jardines de Noë… Información, cuentos, leyendas, juegos, fascinarán a pequeños y mayores exploradores.

Folgen Sie Denis auf seiner Entdeckungsreise durch Lulus Garten, ein kleines Paradies, ein Refugium der Biodiversität. Der Weg ist von der Permakultur inspiriert, ein Zufluchtsort des LPO, Jardins de Noë … Infos, Märchen, Legenden, Spiele und vieles mehr begeistern kleine und große Entdecker.

