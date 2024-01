Repas & contes gascon Au Relais Gascon Labastide-d’Armagnac, samedi 27 janvier 2024.

Repas & contes gascon Au Relais Gascon Labastide-d’Armagnac Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27

En dégustant un repas typiquement gascon (floc rouge / garbure / pastis / brûlot / café), écoutez les savoureuses, cocasses, curieuses et bizarres histoires de Pierre Molinier, conteur sans balivernes, carabistouilles et coquecigrues !

Places limitées, réservation fortement recommandée !

Au Relais Gascon 25 cours Maubec

Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



