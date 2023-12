La halle aux Grains Part en Live Concert de musique Rock Labastide Beauvoir : Halle aux Grains Labastide-Beauvoir, 16 décembre 2023 18:00, Labastide-Beauvoir.

La halle aux Grains Part en Live Concert de musique Rock Samedi 16 décembre, 19h00 Labastide Beauvoir : Halle aux Grains Entrée libre

Pour cette nouvelles session live « LA HALLE AUX GRAINS PAR EN LIVE » et dans la continuité d’ouverture d’une scène à des groupes régionaux émergeant et offrir au public un lieu, de la musique locale jouer par des musiciens amateurs, dans un cadre festif et familial.

Notre volonté! Animer le territoire dans un but de rencontre et de partage, l’association du FR aide avec la participation de ces bénévoles à promouvoir cette scène .

Le FR de Labastide Beauvoir ce samedi 16 décembre 2023 accueille dans la halle aux grains sur une soirée deux groupes de rock : MAGE et Beware of Baboons.

soit avec des reprises ou sur leurs propres compostions musicale:

BIO :

MAGE:

Bercés et inspirés par la vague grunge des années 90′, Marie à la batterie et Gé au chant et guitare donnent naissance au duo Mage. C’est en août 2018 que le projet commence à éclore avec un premier morceau (Loss of sight) composé lors de la première répète. Quelques mois plus tard, notre duo compte un répertoire d’une douzaine de compos. Dès lors, Thierry, un ami de longue date, armé de sa plume, devient le scribe de Mage en posant des textes sensés sur les mélodies composées en répète.

Leur son ?

C’est du live… Pas de boucle, pas de séquence… Mage se veut sans artifice !!!

Seulement une batterie, une voix et une guitare avec ses trois amplis (deux amplis guitare et un ampli basse). Tout ce qu’il faut pour rester à la fois simple et efficace, le tout mêlé à une bonne énergie sur scène.

Le second groupes:

Beware of Baboons :

c’est avant tout et surtout 5 amis qui ont été bercés par des comptines aux sonorités bien rock et qui ont un leitmotiv commun : partager du bon temps ensemble

Dès le début de l aventure en 2023, le projet se dessine en ariegistan : Chris(synthe /chant) Fred ( guitare/chant)Romain ( guitare) Pierrot ( batterie) Fléau ( basse/choeurs) s en donnent à cœur joie pour tordre des reprises endiablées !! Notre set est plutôt énergique, en général , on s endort pas !! Nos influences musicales se mélangent entre rock 90 ( rage , incubus..)rock prog ( nine inch nails , porcupine tree)

Métal ( sepultura, gojira) et electro ( prodigy, chemical brothers) plusieurs compos sont en cours pour compléter nos prochains concerts où nous avons hâte de vous retrouver.

BUVETTE ET FOOD TRUCK SUR PLACE

Est si c’est trop fort c’est que tu es trop vieux !!!

Labastide Beauvoir : Halle aux Grains 19 avenue du Lauragais 31450 Labastide Beauvoir Labastide-Beauvoir 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://labastidebeauvoir31.foyersruraux.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T19:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:30:00+01:00

concert rock

Foyer rural de Labastide Beauvoir