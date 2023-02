« La Halle aux Grains Part en Live » Concert Pop Rock. Le 18 mars 2023 de 19 h00 à 23h00 , entrée participation libre, buvette, Food truck. Labastide Beauvoir : Halle aux Grains, 18 mars 2023, Labastide-Beauvoir.

« La Halle aux Grains Part en Live » Concert Pop Rock. Le 18 mars 2023 de 19 h00 à 23h00 , entrée participation libre, buvette, Food truck. Samedi 18 mars, 19h30 Labastide Beauvoir : Halle aux Grains

Entrée Libre participative

«Le Foyer Rural de Labastide Beauvoir et son café associatif programment en 2023 des concerts live ; Pop, Rock,Folk ,Blues,Reggae,…. !!! dans une salle mythique de Labastide Beauvoir handicap moteur mi

Labastide Beauvoir : Halle aux Grains 19 avenue du Lauragais 31450 Labastide Beauvoir Labastide-Beauvoir 31450 Haute-Garonne Occitanie [{“link”: “https://www.facebook.com/people/La-halle-aux-grains-part-en-live/100090269043244/”}, {“link”: “mailto:labastidebeauvoir31@foyersruraux.org”}, {“link”: “https://labastidebeauvoir31.foyersruraux.org/evenement/la-halle-part-en-live-le-foyer-rural-et-son-cafe-associatif-presente/”}, {“link”: “https://comachild.bandcamp.com/album/zero”}]

Le Foyer Rural de Labastide Beauvoir et son café associatif programment en 2023

*_des concerts live ; Pop, Rock,Folk ,Blues,Reggae, Jam session …._

« La Halle aux Grains Part en Live »

Début de la programmation annuelle .

Le 18 mars 2023, à la halle aux grains de Labastide Beauvoir.

Entrée participation libre /Buvette/ Food Truck /

Suivez nous … [FaceBook](FaceBook : https://www.facebook.com/people/La-halle-aux-grains-part-en-live/100090269043244/ ) [Insta](Insta: https://www.instagram.com/frlabastidebeauvoir/?hl=fr) [Mail](Mail @: labastidebeauvoir31@foyersruraux.org ) Web

Les Groupes : du 18/03/2023

COMA CHILD

Bio : [Insta](COMA CHILD https://instagram.com/coma.childd?igshid=YmMyMTA2M2Y=) Web

Powertrio féminin de rock alternatif originaire de Toulouse.

Le groupe aux influences multiples, mais à l’univers singulier délivre un rock brut aux sonorités dissonantes rappelant les 90´S. En moins d’un an le trio de musiciennes a fait ses preuves comme groupe émergent de la scène locale. Sélectionné entre autre par l’usine à musique pour « les studios font leur show »et le connexion pour un concert « more Women on stage ».

Le groupe fait partie du top d’OPUS (webzine toulousain) des concerts à voir.

STONES OF TONES

Bio : FaceBook

À propos de Stone Of Tones

Une soirée avec Stone Of Tones, c’est un voyage musical qui vous transporte du rock des années 70 à aujourd’hui. Stone Of Tones, c’est avant tout le plaisir de jouer ensemble et l’envie de partager cette énergie !

!!!

Le FRLB.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T19:30:00+01:00

2023-03-18T23:30:00+01:00

La Halle aux Grains Part en Live , le foyer Rural et son Café associatif présentent :