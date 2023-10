Concert Michel Etcheverry LABASSERE Labassère, 11 novembre 2023, Labassère.

Labassère,Hautes-Pyrénées

Concert de Michel Etcheverry à la salle des fêtes de Labassère

Début à 21h30.

Réservation au 06.16.02.08.25..

2023-11-11 21:30:00

LABASSERE salle des fêtes

Labassère 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Michel Etcheverry concert at Labassère village hall

Starts at 9:30pm.

Reservations on 06.16.02.08.25.

Concierto de Michel Etcheverry en la sala de fiestas de Labassère

Comienzo a las 21.30 h.

Reservas en el 06.16.02.08.25.

Konzert von Michel Etcheverry im Festsaal von Labassère

Beginn um 21.30 Uhr.

Reservierung unter 06.16.02.08.25.

