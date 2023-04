Ce soir au Lab’Art’ : « Le dernier cèdre du Liban » – Samedi 15 avril Lab’Art Pibrac Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ce soir au Lab'Art' : « Le dernier cèdre du Liban » – Samedi 15 avril Lab'Art, 15 avril 2023, Pibrac. Sur réservation Pièce d'Aida Asgharzadeh

Peu avant ses 18 ans, Eva, abandonnée à sa naissance, se retrouve au cœur de l’intimité de sa mère quand un notaire de province lui transmet son héritage : des dizaines de cassettes et un dictaphone. Depuis le Centre d’Éducation Fermé où elle a été placée, Eva écoute toutes les nuits la voix de sa mère lui raconter la guerre du Liban, la chute du mur de Berlin, son père qu’elle s’est forcée à fuir, ses doutes sur l’utilité de son métier, mais aussi son besoin irrépressible de toujours repartir, là-bas, où les gens luttent et meurent. Malgré elle, Eva va partir à la rencontre de sa mère : Anna Duval, grand reporter de guerre. Mise en scène d’Isabelle Bedhet

Tarifs : 8 € plein tarif – 5 € Adhérent MJC

Tarifs : 8 € plein tarif – 5 € Adhérent MJC

Abonnement : 20 € les 4 spectacles

