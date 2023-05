Moment musical 18 rue Thierry Schoeré, 18 mai 2023, Labaroche.

Musiques sacrées pour accompagner la grande prière pour l’Ukraine par l’Ensemble Vocal Quintessence de Strasbourg..

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-18 17:00:00. EUR.

18 rue Thierry Schoeré

Labaroche 68410 Haut-Rhin Grand Est



Sacred music to accompany the great prayer for Ukraine by the Ensemble Vocal Quintessence of Strasbourg.

Música sacra para acompañar la gran oración por Ucrania a cargo del Ensemble Vocal Quintessence de Estrasburgo.

Geistliche Musik zur Begleitung des großen Gebets für die Ukraine durch das Vokalensemble Quintessence aus Straßburg.

