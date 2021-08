Béthune Labanque Béthune, Pas-de-Calais Labanque : patrimoine, art contemporain et danse Labanque Béthune Catégories d’évènement: Béthune

Labanque : patrimoine, art contemporain et danse

Labanque, 18 septembre 2021, Béthune.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

### Labanque ### Patrimoine, art contemporain et danse Découvrez l’ancienne Banque de France et ses espaces insolites : le bureau du directeur, la salle des coffres, la salle des archives, la serre des monnaies, l’appartement de fonction du directeur… Au gré de votre visite, vous déambulerez dans les expositions de Nicolas Guiet et des Pas Perdus. Vous pourrez faire une pause dans notre espace détente dédié aux familles. Enfin, de 15h30 à 17h30, les élèves du Conservatoire Communautaire interviendront dans les expositions pour une représentation dansée en écho avec les oeuvres.

Gratuit pour tous, pass sanitaire requis

Venez découvrir le patrimoine de l’ancienne Banque de France, les expositions temporaires et l’intervention des élèves en danse du Conservatoire communautaire. Labanque 44 place Georges Clemenceau 62400 Béthune Béthune Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

