Relation Tiers Lieux et Collectivités Locales LAB01 – Salle de réunion, 13 décembre 2022, Ambérieu-en-Bugey. Relation Tiers Lieux et Collectivités Locales Mardi 13 décembre, 09h30 LAB01 – Salle de réunion

Gratuite mais Inscription obligatoire

Comprendre le fonctionnement des Collectivités / Partager des pratiques et des retours d'expériences entre Tiers Lieux / Travailler à l'émergence de solutions collectives

LAB01 – Salle de réunion
46-48 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey
Ambérieu-en-Bugey
01500 Ain
Auvergne-Rhône-Alpes

Grande salle de formation de 65 m². Divisible en deux. Deux vidéo-projecteurs interactifs, deux mur velleda, un espace de détente et une kitchenette. Cet espace de travail peut accueillir jusqu'à 30 personnes confortablement. Idéal pour organiser vos séminaires, formations et réunions dans un cadre agréable.

Equipements
Accès handicapé
WIFI et RJ45
Lumière du jour, Accès jardin
Kitchenette
Vidéo-projecteur
Tableau Blanc
Prises électriques
Espace de pause

Relation Tiers Lieux et Collectivités Locales – Mardi 13 décembre

❓ Pourquoi : Comprendre le fonctionnement des Collectivités / Partager des pratiques et des retours d’expériences entre Tiers Lieux / Travailler à l’émergence de solutions collectives

9h30-17h au LAB01 à Ambérieux en Bugey (25min en train de Lyon)

✔ Inscription obligatoire ICI, nombre de participants limité à 15. Repas tiré du sac

Cette session sera animée par Mélanie Clidière de la Fabrique de territoire TOTEM à Montélimar et François Bourgain de la Coworquie à Mornant Cette session est financée par l’ANCT

