Assemblée Générale 2024 du LAB01 LAB01 – Salle de réunion – 46 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey, jeudi 16 mai 2024.

Assemblée Générale 2024 du LAB01 Adhérents, partenaires …. à vos agendas ! Notre AG 2024 aura lieu le jeudi 16 mai ! Jeudi 16 mai, 17h00 LAB01 – Salle de réunion – 46 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-16T17:00:00+02:00 – 2024-05-16T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-16T17:00:00+02:00 – 2024-05-16T20:00:00+02:00

Vous avez rendez-vous avec nous lors de l’Assemblée Générale Annuelle du LAB01, prévue pour le JEUDI 16 MAI en fin d’après-midi.

Une soirée conviviale en perspective !

Après le rituel des rapports et des votes, nous préparons déjà une petite animation pour vous divertir, et bien sûr, de quoi se restaurer et célébrer tous ensemble.

️ Le lieu exact sera bientôt confirmé, mais d’ores et déjà, réservez cette date dans vos agendas !

À très bientôt pour ce moment d’échanges et de convivialité ! ️

LAB01 – Salle de réunion – 46 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey 46 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes