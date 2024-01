Atelier numérique : Instagram LAB01 – Salle de réunion – 46 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey, mardi 13 février 2024.

Atelier numérique : Instagram Rejoignez-nous pour un atelier pratique Instagram animé par Hélène, experte en gestion d’Instagram et Pinterest ! Découvrez comment améliorer votre profil et maximiser son impact ! Mardi 13 février, 13h00 LAB01 – Salle de réunion – 46 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey Contribution libre

Votre profil Instagram professionnel est-il optimisé pour attirer l’attention et engager votre audience ? Vous aimeriez bien avoir l’avis d’un expert ?

Rejoignez-nous pour un atelier pratique Instagram animé par Hélène, Community Com’Elle, experte en gestion d’Instagram et Pinterest ; et découvrez comment améliorer votre profil et maximiser son impact !

Cet atelier est accessible aux personnes souhaitant améliorer leur communication Instagram dans le cadre de leur activité professionnelle.

⚠️ L’atelier est ouvert à tous les professionnels, aux adhérent(e)s du LAB01 et non-adhérent(e)s.

Au programme :

Découvrir les bonnes pratiques pour optimiser votre profil Instagram.

S’initier aux secrets pour accroître votre visibilité et atteindre votre public cible.

Mettre en pratique les conseils et astuces d’Hélène et optimiser votre profil.

Échangez avec Hélène et les participants sur les dernières tendances du réseau.

Inscrivez-vous dès maintenant :

https://airtable.com/appQtXjRDelp3hnNm/pagodboea7Lk9IxVl/form

A noter que pour soutenir l’organisation de nos ateliers, une contribution libre vous sera demandée lors de l’inscription.

Prérequis technique pour l’atelier :

Avoir un compte Instagram existant

Venir avec son smartphone

Ne manquez pas cette opportunité de vous familiariser avec les bonnes pratiques d’Instagram !

A propos de Hélène de Community Com’Elle :

Hello,

Je suis Hélène, maman d’un petit loulou de 3 ans, j’habite dans l’Ain, je suis Instagram et Pinterest manager. Ce que j’aime par-dessus tout c’est la création de contenu et la recherche de visibilité.

Moi et mon sac Insta Poppins, on t’aide à développer ta présence sur Instagram de manière authentique, personnelle et efficace en prenant que ce dont tu as besoin.

Belle journée à toi.

Hélène

En cas de doute ou pour toute question sur l’atelier Instagram, contactez Anaïs 06 03 64 74 36 – anais@lab01.fr

#Instagram #AtelierInstagram #StratégieInstagram #AtelierNumérique

