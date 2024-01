Transformer ses croyances LAB01 – Salle de réunion – 46 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey, dimanche 11 février 2024.

Transformer ses croyances Investiguer ses pensées, les transformer pour un nouveau regard sur soi et les autres Dimanche 11 février, 09h00 LAB01 – Salle de réunion – 46 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey 140,00€

Lors d’une journée vous pourrez investiguer vos pensées* et les transcender par une approche de questionnement (reproductible en autonomie).

Nous avons tous et toutes des jugements à propos de ce que devaient être les autres, ou ce que nous devrions être.

Ce retournement de la pensée permet de sortir de notre prison mentale pour pouvoir aller vers une plus grande ouverture, et un allègement mental et émotionnel conséquent. La vue de nous-même et/ou de l’autre en est complètement transformée.

Des processus de CNV (Communication Non Violente) sont aussi expérimentés pour consolider l’approche.

