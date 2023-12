Atelier Transfo’ : Qualiopi c’est pas sorcier LAB01 – Salle de réunion – 46 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Fin : 2024-01-19T08:30:00+01:00 – 2024-01-19T12:00:00+01:00 Vous êtes formateur ? ou un organisme de formation ? Et pour vous Q.U.A.L.I.O.P.I est un mot tabou qui vous donne des sueurs froides ! ‍♀️ Bénédicte, pour qui Qualiopi c’est pas sorcier, vous propose de la rejoindre le 19 janvier prochain au cours d’un atelier qui permettra de démêler le vrai du faux entre ce que Qualiopi rend obligatoire et ce qui est déjà obligatoire par la réglementation professionnelle ? Si vous vous demandez si :

Le NDA est il obligatoire même quand on est sous-traitant ?

Faut-il avoir un titre pro pour travailler dans un organisme de formation certifié qualiopi ?

Qualiopi, donne-t-il forcément accès au CPF?

Faut-il rédiger un manuel qualité pour passer Qualiopi ?

Faut-il avoir un site web pour répondre à l’indicateur 1 de Qualiopi ? Bénédicte Pillot de Lukea, spécialiste en ingénierie pédagogique ; sera là pour répondre à vos questions ❓: Vendredi 19 Janvier

⏰de 8h30 à 12h

LAB01- Salle de réunion – 46 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey

Contribution : 25 € HT par participant (30 € TTC) Inscription obligatoire et paiement en ligne pour faciliter l’organisation !

https://www.helloasso.com/associations/lab01/evenements/question-pour-un-of-qualiopi Cet atelier est destiné à tous les professionnels, engagés ou pas dans la démarche Qualiopi ; ou en phase : initiale, surveillance ou renouvellement. Organisée dans le cadre du Transfo’, tiers-lieux apprenants de Lab01 et de Lukea, cet atelier a pour objectifs de :

partager votre expérience,

démêler le vrai du faux,

vous rassurer

et peut-être simplifier des process que vous avez mis en place. Plus d’informations sur le Transfo’, les permanences, les ateliers :

• Bénédicte : benedicte@lukea.fr – 07 82 63 16 91

• Bénédicte : benedicte@lukea.fr – 07 82 63 16 91

• Stéphanie : stephanie@lab01.fr – 06 10 25 32 35

LAB01 – Salle de réunion – 46 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey
46 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey
Ambérieu-en-Bugey
01500
Ain
Auvergne-Rhône-Alpes

