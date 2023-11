La Fête de fin d’année 2023 du LAB01 LAB01 – Salle de réunion – 46 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey La Fête de fin d’année 2023 du LAB01 LAB01 – Salle de réunion – 46 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey, 14 décembre 2023, Ambérieu-en-Bugey. La Fête de fin d’année 2023 du LAB01 Jeudi 14 décembre, 17h00 LAB01 – Salle de réunion – 46 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey Adhérents, coworkers, partenaires et curieux, Le LAB01 vous convie à sa Fête de fin d’année 2023, un moment privilégié pour revenir ensemble sur les accomplissements de l’année et vous présenter les projets qui nous attendent en 2024. Programme : de 17h à 18h – Retour sur les moments forts de 2023 – Restitution du questionnaire de Concertation des Adhérents – Présentation des projets pour 2024

à partir de 18h – Temps convivial et de réseautage – Célébration de la fin de l’année 2023 autour d’un cocktail dinatoire. Rejoignez-nous !

Lieu : Salle de réunion du LAB01 – 46 rue Gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en Bugey Pour faciliter l'organisation, merci de vous inscrire https://airtable.com/appQtXjRDelp3hnNm/shr7xWfcNzv49G05X ℹ️ En cas de doute ou pour toute question, contactez Isabelle 06 71 34 90 24, Stéphanie 06 10 25 32 35 ou Anaïs 06 03 64 74 36

