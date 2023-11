Transfo’ Matinale « question pour organisme de formation » Qualiopi LAB01 – Salle de réunion – 46 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Transfo' Matinale « question pour organisme de formation » Qualiopi

Mercredi 6 décembre, 08h30

LAB01 – Salle de réunion – 46 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

25 € HT par participant (30 € TTC)

Vous êtes formateur ? ou un organisme de formation ? Vous souhaitez vous lancer dans une certification Qualiopi ou passer bientôt un audit de surveillance? Notre prochaine matinale est faite pour vous !

Au Programme :

Des ateliers traitant des questions les plus courantes concernant la certification Qualiopi.

Des échanges entre pairs, pour partager des expériences et distinguer le vrai du faux !

Rendez-vous :

Mercredi 6 Décembre

⏰de 8h30 à 12h

LAB01- Salle de réunion – 46 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey Tarif : 25 € HT par participant (30 € TTC)

Inscription et paiement en ligne sur Helloasso pour faciliter l’organisation !

https://www.helloasso.com/associations/lab01/evenements/question-pour-un-of-qualiopi Organisé dans le cadre du Transfo’, tiers-lieux apprenants de Lab01 et de Lukea, cette matinale vise à découvrir les solutions de formations locales. Plus d’informations sur le Transfo’, les permanences, les ateliers :

• Bénédicte : benedicte@lukea.fr – 07 82 63 16 91

• Stéphanie : stephanie@lab01.fr – 06 10 25 32 35

#Formation #FinancementFormation #Qualiopi #FormationProfessionnelle #Certification #OrganismesDeFormation#Formateurs #LeTransfo #LAB01 #Lukéa

2023-12-06T08:30:00+01:00 – 2023-12-06T12:00:00+01:00

