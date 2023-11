Permanence Transfo’ des formations et structures locales : OPCO EP et OPCO ATLAS LAB01 – Salle de réunion – 46 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey, 22 novembre 2023, Ambérieu-en-Bugey.

Permanence Transfo’ des formations et structures locales : OPCO EP et OPCO ATLAS Mercredi 22 novembre, 09h00 LAB01 – Salle de réunion – 46 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey Pas besoin de vous inscrire ! Vous êtes les bienvenus quand vous le souhaitez entre 9h00 et 12h00.

Votre entreprise est rattachée à l’Opco EP ? ou à l’Opco Atlas ?

Vous cherchez des solutions de financements pour la formation de vos salarié(e)s !

Venez rencontrer les OPCO lors de notre permanence dédiée à l’information sur les formations locales dans l’Ain !

Le 22 novembre, vous aurez l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les représentants des opérateurs de compétences des Entreprises de Proximité (EP) et des services financiers et du conseil (ATLAS)

SAVE THE DATE

Date : Mercredi 22 Novembre

Heure : entre 9h et 12h

Lieu : LAB01 Salle de réunion 46 rue Gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en Bugey

Au programme :

• Echange libre avec Pierre Capiaux, OPCO EP et Séverine BOURGET, OPCO ATLAS.

• Conseils et accompagnement dans votre parcours de formation

• Outils et ressources pour vous aider à trouver la formation qui vous convient

Pas besoin de vous inscrire ! Vous êtes les bienvenus quand vous le souhaitez entre 9h00 et 12h00.

ℹ️ Plus d’informations sur le Transfo’, les permanences formations locales, contactez :

• Stéphanie QUENTIN – 06 10 25 32 35

• Bénédicte PILLOT – 07 82 63 16 91

Plus d’informations sur les structures présentes lors de la permanence du Mercredi 22 Novembre :

OPCO EP :

L’OPCO EP est l’opérateur de compétence des Entreprises de Proximité.

Éclaireur sur les mutations de l’emploi, Opco EP soutient les 54 branches professionnelles et l’interprofession de son champ de compétences en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et de certification professionnelle des métiers : artisanat, professions libérales, et services de proximité.

Chiffres clés :

• 434 600 entreprises dont 99% entreprises de moins de 50 salariés

• 2,4 M salariés ont 70% font partie d’entreprises de moins de 50 salariés

• 179 500 alternants accompagnés en 2022 dont 161 000 en contrat d’apprentissage

Accédez au site : https://www.opcoep.fr/

OPCO ATLAS :

L’OPCO Atlas est l’opérateur de compétence des services financiers et du conseil. Atlas concerne 13 branches professionnelles réunies en 4 grandes familles d’activité : Banque, Finance, Assurance et Conseil.

Chiffres clés :

• + de 185 000 entreprises dont 85 % de très petites entreprises (TPE) – 12 % de petites et moyennes entreprises (PME) – 3 % d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) et grandes entreprises (GE)

• 2 millions de salariés dont 87 % de CDI et 750 000 cadres dans des métiers à haut niveau d’expertise

• 114 400 contrats d’alternance signés en 2022

Accédez au site : https://www.opco-atlas.fr/

LAB01 – Salle de réunion – 46 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey 46 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.opcoep.fr/ »}, {« link »: « https://www.opco-atlas.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T09:00:00+01:00 – 2023-11-22T12:00:00+01:00

2023-11-22T09:00:00+01:00 – 2023-11-22T12:00:00+01:00