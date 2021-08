Ambérieu-en-Bugey MJC d'Ambérieu en Bugey Ain, Ambérieu-en-Bugey LAB01 participe à la fête de la science avec la MJC MJC d’Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey

LAB01 participe à la fête de la science avec la MJC MJC d’Ambérieu en Bugey, 9 octobre 2021, Ambérieu-en-Bugey. LAB01 participe à la fête de la science avec la MJC

MJC d’Ambérieu en Bugey, le samedi 9 octobre à 10:00 Présentation de maquettes sur le thème de l’eau réalisées au fablab MJC d’Ambérieu en Bugey place jules Ferry, ambérieu-en-bugey Ambérieu-en-Bugey Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Ambérieu-en-Bugey Autres Lieu MJC d'Ambérieu en Bugey Adresse place jules Ferry, ambérieu-en-bugey Ville Ambérieu-en-Bugey lieuville MJC d'Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey