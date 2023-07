Impacte ton territoire 2023 LAB01 – Living Lab Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey Impacte ton territoire 2023 LAB01 – Living Lab Ambérieu-en-Bugey, 27 septembre 2023, Ambérieu-en-Bugey. Impacte ton territoire 2023 Mercredi 27 septembre, 12h30 LAB01 – Living Lab Evènement gratuit sur inscription Vous souhaitez vous lancer dans l’entrepreneuriat ? Vous avez à cœur d’inscrire dans votre modèle économique des pratiques sociales et environnementales positives. Venez échanger avec les acteurs de l’entrepreneuriat à impact de l’Ain, lors d’un événement conçu sur mesure : Table ronde

Ateliers thématiques

Rencontre avec les personnes qui portent et accompagnement l’innovation sociale

Et bien plus… Impacte ton territoire est un événement co-organisé par Ronalpia et LAB01, en partenariat avec Pôle Emploi. Un rendez-vous à ne pas manquer ! Mercredi 27 Septembre

de 12h30 à 17h30

Lab01 – Fablab – 46 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Evènement gratuit sur inscription : https://airtable.com/shrDobSJM61Z5HhdO?prefill_Ev%C3%A9nement=Impacte%20ton%20territoire%20%20%2F%20Amb%C3%A9rieu-en-Bugey%20%7C%202023-09-27 ℹ Pour plus d’informations sur le LAB01, l’entrepreneuriat au LAB01, la domiciliation, le coworking, contactez Stephanie Quentin au 06 10 25 32 35 LAB01 – Living Lab 46 rue gustave Noblemaire, Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/shrDobSJM61Z5HhdO?prefill_Ev%C3%A9nement=Impacte%20ton%20territoire%20%20%2F%20Amb%C3%A9rieu-en-Bugey%20%7C%202023-09-27 »}] [{« link »: « https://airtable.com/shrDobSJM61Z5HhdO?prefill_Ev%C3%A9nement=Impacte%20ton%20territoire%20%20%2F%20Amb%C3%A9rieu-en-Bugey%20%7C%202023-09-27 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Ain, Ambérieu-en-Bugey

