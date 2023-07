Atelier Initiation numérique : Chat GPT LAB01 – Living Lab Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey Atelier Initiation numérique : Chat GPT LAB01 – Living Lab Ambérieu-en-Bugey, 13 septembre 2023, Ambérieu-en-Bugey. Atelier Initiation numérique : Chat GPT Mercredi 13 septembre, 14h00 LAB01 – Living Lab Participation libre Le LAB01 organise un atelier “Initiation à Chat GPT” le mercredi 13 septembre de 14h à 17h. Programme de l’atelier : à venir, restez connecté ! LAB01 – Living Lab 46 rue gustave Noblemaire, Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « anais@lab01.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T14:00:00+02:00 – 2023-09-13T17:00:00+02:00

2023-09-13T14:00:00+02:00 – 2023-09-13T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Ain, Ambérieu-en-Bugey Autres Lieu LAB01 - Living Lab Adresse 46 rue gustave Noblemaire, Ambérieu-en-Bugey Ville Ambérieu-en-Bugey Departement Ain Age min 19 Age max 99 Lieu Ville LAB01 - Living Lab Ambérieu-en-Bugey

LAB01 - Living Lab Ambérieu-en-Bugey Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amberieu-en-bugey/