Atelier pratique Le Transfo’ : ChatGPT LAB01 – Living Lab Ambérieu-en-Bugey, 13 septembre 2023, Ambérieu-en-Bugey.

‍ Vous souhaitez apprendre à interagir de manière efficace avec l’intelligence artificielle du moment ?

Rejoignez nous pour notre atelier pratique “Parlez-vous Chat GPT ? » le mercredi 13 septembre de 14h à 17h !

Lors de cet atelier, vous pourrez découvrir comment communiquer avec ChatGPT et l’utiliser dans le cadre de votre activité pro !

ℹ️ Cet atelier s’adapte au niveau des participants, qu’ils soient débutants ou avancés. Que vous soyez curieux de découvrir les bases de la communication avec ChatGPT ou que vous souhaitiez approfondir vos connaissances, nous serons là pour vous faire découvrir l’IA à votre rythme.

Au Transfo’, nous sommes convaincu.es que l’IA, comme ChatGPT, est un outil qui peut faciliter certaines tâches mais qu’elle ne remplace pas l’humain ‍ .

L’atelier mettra donc l’accent sur la complémentarité entre l’IA et les compétences humaines, sans entrer dans le débat sur les implications éthiques et sociales de l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Rendez-vous :

Mercredi 13 septembre

⏰ de 14h à 17h (Si vous êtes en avance, faîtes une halte par le Fablab au 48 rue G. Noblemaire pour le visiter ou boire un café/thé)

LAB01- Salle de réunion – 46 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey

Prérequis : Être à l’aise avec un ordinateur

Pensez à apporter votre PC !

A noter que pour financer l’atelier, une participation libre vous sera demandée lors de l’inscription pour soutenir les ateliers du Transfo’.

ATTENTION Les places sont limitées !

Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place !

Les inscriptions se font via le formulaire en ligne : https://airtable.com/app0WqMmw796YCV5d/shrx7M866utjPosh4

ChatGPT intelligence artificielle