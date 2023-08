Atelier Bricolons le vivant avec Zoepolis ! LAB01 – Living Lab Ambérieu-en-Bugey, 6 septembre 2023, Ambérieu-en-Bugey.

Venez participer à notre nouvel atelier au Lab : « Bricolons pour le vivant ! »

Première session le Mercredi 6 septembre de 14h à 20h00 ;)

➡️Apprenez à fabriquer et penser des objets pour la biodiversité ! Dans la continuité des ateliers Zoépoliticiens, nous allons donner forme à des outils utiles aux vivants de toutes espèces : des abris pour les oiseaux, des diffuseurs de graines pour fleurs des friches, des arbres à lierres…. – en utilisant les machines du Fab Lab et les compétences de chacun.e !

Ne ratez pas cette occasion pour apprendre à utiliser les équipements du Lab01 et contribuer à imaginer des objets interspécifiques dans une ambiance conviviale.

➡️Cet atelier est ouvert à tous, y compris aux enfants avec leurs parents ! ‍ Il aura lieu tous les 1er mercredis du mois de 14h à 20h00 !

@Isabelle, Fabmanager du Lab01 et @Morgane Pecot, animeront ces ateliers ! Toutes les deux sont membres de Zeopolis, un collectif de recherche de designers qui ouvrent des pistes de recherche pour centrer la discipline des designers sur le vivant (humain et non-humain).

LAB01 – Living Lab 46 rue gustave Noblemaire, Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-06T14:00:00+02:00 – 2023-09-06T20:00:00+02:00

