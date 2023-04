Rencontres designers LAB01 – Living Lab Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Rencontres designers LAB01 – Living Lab, 4 mai 2023, Ambérieu-en-Bugey. Rencontres designers Jeudi 4 mai, 12h00 LAB01 – Living Lab gratuit Après le succès de sa première édition, nous organisons la deuxième édition de la Rencontre des Designers)

Nous vous invitons à un temps dédié aux designers locaux, animé par le collectif Designers+ lui-même.

Que vous soyez graphistes, architectes, couturiers… ou simplement curieux , Profitez de cette rencontre pour :

– échanger avec le collectif, d’autres designers du coin

– travailler sur des projets inspirants et en savoir plus sur le design !

– découvrir le Lab !

12 h : Visite du fablab, puis repas partagé (apportez votre repas ;)), Rencontre, et découverte du réseau de designers indépendants Designer+ , et des autres participants. 13h15-14h00 : Temps de discussion sur le métier de designer animé par Gaelle Subileau, animatrice de Designers+ Ces temps seront suivis d’un atelier Design Thinking. Restez connectés pour savoir le thème bientôt! Vous pouvez participer aux moments que vous souhaitez :) Inscription ici : https://framadate.org/ITCsq8jL93ohDybn Jeudi 4 Mai

⏰ à partir de 12h

