Venez tester le projet de VANESSA ACCETTOLA et Roxane Clesse, fondatrices de Coopilot ! LAB01 – Living Lab 46 rue gustave Noblemaire, Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{“link”: “https://www.linkedin.com/events/designthinking-l-offredeformati7031943543631814656/comments/”}, {“link”: “https://fb.me/e/3rKKd0bUf”}] (Évènement) – Venez tester le projet de VANESSA ACCETTOLA et Roxane Clesse, fondatrices de Coopilot ! Elles sont formatrices et coachs, spécialisées dans l’agilité et l’efficacité relationnelle en entreprise. Leur projet : proposer une offre de formation hybride alternant des heures de formation collectives et des séances de coaching individuelles. Leur cible ? Les dirigeants qui savent que l’humain est au cœur du système et qu’avoir un bon relationnel au travail est source de performance. Leur problématique ? Trouver le moyen de communiquer clairement sur leur offre. ️Comment présenter l’activité de la société simplement et clairement ? Comment parler de sujets tels que l’affirmation de Soi, agilité relationnelle, assertivité de manière professionnelle et attrayante ? Retrouvez-les le jeudi 16 mars au Lab01 pour un design thinking riche en partage, échanger et tester leur projet. Jeudi 16 Mars 2023 dès 13h30 (lunch à 12h30 si vous voulez manger avec nous :))

FABLAB – Lab01 – 48 Rue Gustave Noblemaire 01500 Ambérieu-en-Bugey Inscription : https://www.linkedin.com/events/designthinking-l-offredeformati7031943543631814656/comments/ ou https://fb.me/e/3rKKd0bUf Le design thinking ? Tous les 1ers jeudis du mois, le Lab01 organise une session de Design Thinking dans le but de permettre à des personnes de tester leurs projets. #designthinking #ain #développement

