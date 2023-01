Journée Designers LAB01 – Living Lab Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Journée Designers LAB01 – Living Lab, 2 février 2023, Ambérieu-en-Bugey. Journée Designers Jeudi 2 février, 12h00 LAB01 – Living Lab Designers+, réseau de designers indépendants s’invite au lab01 LAB01 – Living Lab 46 rue gustave Noblemaire, Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://lnkd.in/eyNvQahD »}] Designer+ s’invite au Lab01 ! Le Mercredi 2 février, le Lab accueille le collectif DESIGNERS+ pour une journée centrée sur le design. Que vous soyez graphistes, architectes, couturiers… ou simplement curieux , venez participer à cette rencontre des designers du Bugey ! Au programme : 12 h : visite du fablab, on mange ensemble (apportez votre repas ;)), Rencontre et découverte du réseau de designers indépendants Designer+ avec Pierre Alex et Héloïse BENOIT. Nous enchainerons sur une discussion sur ce que peut apporter la présence de ce réseau au sein du Lab01. De 14h à 17h, comme tous les 1er jeudi du mois, session Design Thinking avec Julia et son projet de commercialisation d’accessoires de seconde main. Vous pouvez participer aux moments que vous souhaitez :) Inscription ici : https://lnkd.in/eyNvQahD #design #designthinking #ain #bugey #designers #fablab #upcycling Jeudi 2 Février 2023 dès 12h

48 Rue Gustave Noblemaire 01500 Ambérieu-en-Bugey

