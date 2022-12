L’AGLCA vous aide à trouver des fonds d’investissement pour vos associations ! LAB01 – Living Lab Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

L’AGLCA vous aide à trouver des fonds d’investissement pour vos associations ! LAB01 – Living Lab, 19 janvier 2023, Ambérieu-en-Bugey. L’AGLCA vous aide à trouver des fonds d’investissement pour vos associations ! Jeudi 19 janvier 2023, 14h00 LAB01 – Living Lab Venez à la rencontre de L’AGLCA qui vous aidera à trouver des fonds publics. LAB01 – Living Lab 46 rue gustave Noblemaire, Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:info@lab01.fr »}] L’AGLCA est de retour au Lab01 le 19 Janvier pour vous conseiller et présenter le FDVA (Fond de Développement à la Vie Associative)!

La campagne de financement du FDVA – volet 2 « Fonctionnement et Innovation » est ouverte depuis le 1er décembre 2022. Cet appel à projet est ouvert à toutes les associations. Deux types de demandes peuvent être soutenues : le fonctionnement et les projets innovants. Toutes les associations sont éligibles à ces aides pouvant aller de 1 000 à 8 000 €.

La période de dépôt des projets est jusqu’au 23 février 2023 et l’AGLCA vous accompagne dans le montage du dossier. Vous représentez une association et vous vous posez des questions sur une ou plusieurs thématiques ?

L’AGLCA vous accueille et vous conseille lors d’une permanence de 14h à 17h, suivie d’une formation « FDVA 2 : Remplir son dossier de subvention de 18h/20h. Ce sera aussi l’occasion pour vous de découvrir le Lab :) !

Le LAB01 se transforme en « Boussole » en accueillant de manière régulière les partenaires acteurs de l’entrepreneuriat et de l’associatif dans l’Ain. Save the date

Jeudi 19 Janvier

14h-17h : permanence accueil conseil

18h-20h : formation « FDVA 2 : Remplir son dossier de subvention

Lab01 – Ambérieu en Bugey Evènement gratuit sur inscription : info@lab01.fr #AGLCA #Entreprise #Projet #association #entreprendre #laboussole #ain#auvergnerhonealpes #rencontre #lab01

