English Lab spécial : Workshop sur le bien-être au travail Mardi 6 décembre, 18h00 LAB01 – Living Lab

Gratuit

Coline, psychologue, animera un workshop en anglais sur le thème du bien-être et de la motivation au travail.

LAB01 – Living Lab 46 rue gustave Noblemaire Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Tous les mardis de 18h00 à 19h, le Lab voyage. L’English Lab est un moment où tout le monde parle anglais ! On peut discuter de tous les sujets. Everyone is invited !

Ce Mardi 6 Décembre, Coline, psychologue, animera un workshop sur le thème du bien-être et de la motivation au travail, in english of course ;).

Basée sur le modèle Job Demands-Resources (JD-R), Coline vous parlera du bien-être au travail, de l’engagement et du burn-out. And you, how do you feel about your job ?

Un moment d’échange convivial dans la langue de Shakespeare ouvert à tous et à toutes !



