Le Tour du Lab avec Automatec Lundi 21 novembre, 10h00 LAB01 – Living Lab

LAB01 accueille Pascal Billon et son équipe pour le Tour du LAB ! Automatec, inventeur du métier de maintenancier® propose l’installation et la maintenance de portes, portails et quais industriels.

LAB01 – Living Lab 46 rue gustave Noblemaire, Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Automatec, inventeur du métier de maintenancier® dans le domaine de la fermeture industrielle propose l’installation et la maintenance de portes, portails et quais industriels.

Industrie 4.0 – Quels sont les enjeux de la maintenance préventive ? Quelles solutions peut-on mettre en œuvre pour la traçabilité des opérations de maintenance préventive ?

Venez rencontrer l’équipe de Automatec, découvrez leur métier et échangez avec eux sur leur démarche d’innovation, leur approche de la gestion de projet ou encore sur l’utilisation des technologies au service de la maintenance.

► Le programme :

10H00 – Café et tour de « table »

10H15 – Présentation de l’entreprise et découverte des projets en cours.

11H15 – Intelligence collective : Réflexion autour de la maintenance préventive.

12H-14H – Repas & Discussions Libres. On va manger ensemble (chacun paie son repas- inscription avant mardi 8 novembre pour les réservations)

Venez découvrir les entreprises de votre territoire et réseauter pour donner une nouvelle dimension à vos activités !

Envie d’en savoir plus sur cette entreprise ? C’est par ici :

https://www.automatec.fr/

Page LinkedIn du LAB01 : https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation/

► Le Tour du Lab, c’est quoi ?

■ Pour l’entreprise, ce sont des regards croisés et complémentaires sur son activité et la problématique soulevée.

■ Pour la communauté, permettre de mieux se connaître en observant les outils de travail de l’entreprise visitée et en s’inspirant des approches métiers des autres participants.

■ Pour les entreprises voisines : faire mieux connaissance, créer du lien et rencontrer la communauté du LAB01 (et pourquoi pas la rejoindre ;))

■ Pour tous : Apprendre à utiliser les fablabs et leurs réseaux comme outil de l’innovation en TPE/PME

➡️ Contactez-nous pour organiser une étape du Tour chez vous : isabelle@lab01.fr



