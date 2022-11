Afterwork du 18 Novembre : Parlons de l’intelligence artificielle LAB01 – Living Lab Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey

Afterwork du 18 Novembre : Parlons de l’intelligence artificielle LAB01 – Living Lab, 18 novembre 2022, Ambérieu-en-Bugey. Afterwork du 18 Novembre : Parlons de l’intelligence artificielle Vendredi 18 novembre, 18h00 LAB01 – Living Lab

Entrée libre

Après plusieurs semaines d’expérimentations avec les IA text to images, Pierre Alex a décidé de partager certaines de ses réflexions concernant l’impact de ces technologies sur les métiers du design. LAB01 – Living Lab 46 rue gustave Noblemaire, Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.linkedin.com/pulse/stable-diffusion-designer-repose-en-paix-pierre-alex/ »}, {« link »: « https://framadate.org/Nakw4kRT9fzzIA87 »}] Rejoignez-nous dès 18h pour échanger un sujet au cœur de l’actualité : l’intelligence artificielle ! “La déferlante est là. On est au tout début de la vague. Les designers de voitures, de chaussures, d’aspirateurs ou d’applications vaquent à leurs occupations, inconscients du drame qui se trame. […] Dans ses pratiques actuelles, le métier de designer est déjà obsolète.” c’est ce que nous dit @Pierre Alex, Designer chez Distorsion, et président chez Designer + et gamebuinodans cet article : https://www.linkedin.com/pulse/stable-diffusion-designer-repose-en-paix-pierre-alex/ qui animera ce moment d’échanges. Rejoignez-nous pour un afterwork riche en réflexions ! Inscrivez-vous ici : https://framadate.org/Nakw4kRT9fzzIA87 Vendredi 18 Novembre

Dès 18h

Lab01 – Ambérieu en Bugey Source : « Stable Diffusion : Designer, repose en paix »

https://www.linkedin.com/pulse/stable-diffusion-designer-repose-en-paix-pierre-alex/ Depuis quelques mois apparaissent des plateformes proposant en démo l’accès à des réseaux de neurones capables de générer des images selon des descriptions textuelles. Après plusieurs semaines d’expérimentations avec les IA text to images, Pierre Alex a décidé de partager certaines de ses réflexions concernant l’impact de ces technologies sur les métiers du design, et du bouleversement qui a commencé. Par exemple, pour obtenir cette image de baskets loufoques, Pierre Alex (designer et cofondateur chez Distorsion) chez a utilisé les prompts “Adidas Superstar en pelage d’ours“ sur @Stable Diffusion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T18:00:00+01:00

2022-11-18T19:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Ambérieu-en-Bugey Autres Lieu LAB01 - Living Lab Adresse 46 rue gustave Noblemaire, Ambérieu-en-Bugey Ville Ambérieu-en-Bugey Age maximum 99 lieuville LAB01 - Living Lab Ambérieu-en-Bugey Departement Ain

LAB01 - Living Lab Ambérieu-en-Bugey Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amberieu-en-bugey/

Afterwork du 18 Novembre : Parlons de l’intelligence artificielle LAB01 – Living Lab 2022-11-18 was last modified: by Afterwork du 18 Novembre : Parlons de l’intelligence artificielle LAB01 – Living Lab LAB01 - Living Lab 18 novembre 2022 Ambérieu-en-Bugey LAB01 - Living Lab Ambérieu-en-Bugey

Ambérieu-en-Bugey Ain