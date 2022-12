Sprint Créatif : projets citoyens ou éco-responsables LAB01 – cowork, 10 janvier 2023, Ambérieu-en-Bugey.

Atelier : Intelligence collective pour des projets citoyens ou éco-responsables

LAB01 – cowork 46-48 rue Gustave Noblemaire 01500 Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

06 71 34 90 24 http://www.lab01.fr Des espaces de travail partagé, avec du wifi, du café mais aussi un réseau de travailleurs encourageant l’échange et l’ouverture. On y vient avec son matériel pour quelques heures ou quelques mois. Les espaces: 50m2 open space, un petit bureau pour s’isoler un moment, et 40m2 de living lab: un espace convivial pour travailler en groupe

Venez participer au sprint créatif du LAB01 !

Un sprint créatif c’est quoi ? Se retrouver pour créer, développer, tester….

Lors d’un sprint créatif, le LAB01 propose de faire avancer des idées ou des projets grâce à la collaboration et à la mise en commun des idées, compétences, savoir-faire et savoir-être de chacun.e.s.

Ils sont salariés, entrepreneurs, en recherche d’emploi, créatifs, bricoleurs, ingénieurs, employés, makers, curieux et de tous les âges.

Ensemble le temps d’une journée dans notre Fablab, les #talentslab01 se mobilisent et partagent l’envie d’agir et de faire bouger un projet/une idée.

Vous aussi, venez contribuer, dans la bonne humeur !

Save the date

Mardi 10 Janvier 2023

de 09:00 à 19:00 (NB: il est possible de ne participer qu’à une partie de la journée)

LAB01 – 48 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey

Lors de ce sprint créatif, les projets présentés pourront compter sur la collaboration de :

Lison Bernet, dessinatrice et experte de la clarification visuelle ;

Hélène Bajon formatrice et coach en développement commercial pour SOS commercial,

et Denis Guenard Co-fondateur de filament, spécialiste des solutions numériques sur-mesure avec les technologies No code.

Pour faire avancer des projets et vous inscrire à cette journée c’est ici : https://airtable.com/shrlD7ti4rwHwn8vv

Rappel : inscrivez-vous selon vos disponibilités pour toute ou une partie de la journée.

La Boîte à idées du LAB01

Vous avez une jolie idée pour votre ville ou le département de l’Ain qui va améliorer la vie des citoyens ou préserver l’environnement ?

Proposez votre idée ou projet ici : https://airtable.com/shrMtLemFgCs0vrcd

et venez à la rencontre des membres du LAB01. Les idées collectées pourront être développées lors de la journée du Sprint Créatif.

On peut sûrement vous aider à aller plus loin !

ET VOUS !!!! VOUS AVEZ DES IDÉES, UN TALENT À PARTAGER OU SIMPLEMENT ENVIE DE CONTRIBUER, rejoignez-nous !!!



