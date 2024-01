Atelier Robotique et Fablab : Pagaille dans la ville LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey, mercredi 7 février 2024.

Atelier Robotique et Fablab : Pagaille dans la ville Le LAB01 co-organise avec son adhérent Labinbot, un atelier Robotique et Fablab pour les enfants dès 10 ans. Mercredi 7 février, 14h00 LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 24 €, Maximum 10 participants, l’enfant participe seul à l’atelier

‍ ‍ ‍ Une expérience unique pour les enfants dès 10 ans !

LAB01 s’associe à Labinbot, le mercredi 7 février 2023 pour vous proposer un atelier de robotique et de découverte du fablab pour vos ados

Date : mercredi 7 février 2024 Horaires : 14h-16h

Lieu : Lab01, 48 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

Contribution : 24€ TTC par enfant

Niveau : Dès 10 ans

Au programme :

➡️ 13h45 : Accueil des enfants au fablab 48 rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu en Bugey

➡️ 14h-15h30 : Atelier robotique avec Labinbot – Pagaille en ville !

Les feux de signalisation ont été volés ! C’est le chaos complet, les voitures sont à l’arrêt… Réussiras-tu à reconstruire les feux et les programmer pour ramener la sérénité en ville ?

Votre enfant découvrira la robotique en construisant un système de signalisation, comprendra son fonctionnement, au travers de sa programmation. C’est une opportunité incroyable et ludique pour développer ses compétences en résolution de problèmes et en créativité !

➡️ 15h30-16h : Visite du FabLab du Lab01 – Votre enfant découvrira l’univers créatif et innovant du Lab01, un fablab équipé d’imprimantes 3D, machine découpe/gravure laser, découpeuse de stickers et bien plus encore ! Vous êtes curieux de visiter un fablab, n’hésitez pas à rejoindre votre ado pour visiter un lieu fascinant pour créer des projets numériques !

Places limitées : Maximum 10 participants

Offrez à votre enfant une expérience éducative inoubliable dans un environnement stimulant.

Inscrivez-le dès maintenant : https://labinbot.fr/nos-stages/

ℹ️ Pour plus d’informations sur l’atelier, le fablab, contactez :

Anaïs – 06 03 64 74 36 – anais@lab01.fr

Séverine – 06 23 19 29 14 – contact@labinbot.fr

LAB01 – Bar de l'innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 71 34 90 24 http://www.lab01.fr

fablab atelier robotique