Ambérieu-en-Bugey Atelier : Bricolons pour le vivant LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey, 17 janvier 2024 13:00, Ambérieu-en-Bugey. Atelier : Bricolons pour le vivant Mercredi 17 janvier 2024, 14h00 LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Entrée libre quand vous le souhaitez dans l’après-midi Bricoleurs et amoureux de la biodiversité rendez-vous pour un nouvel atelier « Bricolons pour le vivant ! » ! Rejoignez-nous le 17 janvier pour prototyper des objets dédiés à la biodiversité en utilisant les équipements de notre Fablab et les compétences/idées des participants. ️ ️ Venez vous joindre à nous pour commencer de nouvelles expériences

⏰ Heure : de 14h à 20h

Lieu : LAB01 – 48 rue Gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en Bugey Tout le monde est le bienvenu à tout moment de l’après-midi. Venez pour une partie ou toute la durée de l’atelier, comme vous préférez ! C’est comme vous voulez ! Morgane Pecot, designeuse, membre du Collectif Zoépolis, et Mattéo jeune designer en service civique au lab01 seront là pour vous guider et partager leur expertise Plus d’informations sur l’atelier, LAB01 – Cowork & innovation, Collectif Zoepolis, contactez-nous en MP #Innovation #design #fablab #vivant #Biodiversité ℹ️ Plus d’informations sur l’atelier, Lab01, Zoépolis LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 71 34 90 24 http://www.lab01.fr https://www.facebook.com/lab01amberieu;http://twitter.com/LAB_O1;https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation [{« link »: « https://zoepolis.com/ »}] Ouvert à tous, le mardi, mercredi et jeudi 9h00-19h00 et sur RDV Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

