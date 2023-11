Atelier : Bricolons pour le vivant LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey Atelier : Bricolons pour le vivant LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey, 6 décembre 2023, Ambérieu-en-Bugey. Atelier : Bricolons pour le vivant Mercredi 6 décembre, 14h00 LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Entrée libre quand vous le souhaitez dans l’après-midi Bricoleurs et amoureux de la biodiversité rendez-vous pour un nouvel atelier « Bricolons pour le vivant ! » ! L’objectif de la demi-journée est de prototyper des objets pour la biodiversité et recréer du lien dans le jardin de la copropriété du LAB01 en utilisant les équipements de notre Fablab et les compétences/idées des participants. ️ ️ Venez vous joindre à nous pour commencer de nouvelles expériences

psss à partir de 18h, on fera aussi un peu d’électronique :) Date : Mercredi 6 Décembre

⏰ Heure : de 14h à 20h

Lieu : LAB01 – 48 rue Gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en Bugey Tout le monde est le bienvenu, et vous pouvez venir quand vous le souhaitez dans l’après-midi, pour une partie de l’atelier ou l’ensemble, C’est comme vous voulez ! Isabelle, notre fabmanager et Morgane Pecot, designeuse, toutes les 2 membres du Collectif Zoépolis, ainsi que Mattéo jeune designer en service civique au lab01 seront là pour vous guider et partager leur expertise. ℹ️ Plus d’informations sur l’atelier, Lab01, Zoépolis LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 71 34 90 24 http://www.lab01.fr https://www.facebook.com/lab01amberieu;http://twitter.com/LAB_O1;https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation [{« link »: « https://zoepolis.com/ »}] Ouvert à tous, le mardi, mercredi et jeudi 9h00-19h00 et sur RDV Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

