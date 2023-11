Design thinking : Nouvelle brochure pour l’association APA LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey, 30 novembre 2023, Ambérieu-en-Bugey.

Vous êtes passionné(e) par les récits d’ Histoires Personnelles ?

Venez aider l’association APA à imaginer et prototyper une brochure pour son projet de création d’une Maison de l’Autobiographie. Ils ont besoin de regards extérieurs et d’un petit coup de pouce pour pleinement visualiser ce projet d’envergure.

Détail de l’événement :

Date : Jeudi 30 Novembre

⏰ Heure : de 13h30 à 16h

Lieu : LAB01 – 48 rue Gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en Bugey

Ouvert à tous, aucune compétence préalable requise !

Non adhérents, adhérents, curieux… vous êtes tous les bienvenus !

ℹ Plus d’informations sur l’association APA : http://autobiographie.sitapa.org/

#Prototypage #HistoiresPersonnelles #MaisonDeLAutobiographie

2023-11-30T13:30:00+01:00 – 2023-11-30T16:00:00+01:00

