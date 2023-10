Afterwork du LAB01 : Actions et initiatives locales dédiés aux énergies renouvelables LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Rejoignez-nous le mercredi 18 octobre à 18h pour un afterwork dédié aux énergies renouvelables dans l'Ain ! Où ? LAB01, 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu en Bugey. L'occasion de partager et découvrir les actions et initiatives locales en faveur de l'énergie verte.

Si vous connaissez des projets inspirants dans le département de l’Ain, venez les présenter et découvrir d’autres projets. Rejoignez-nous pour une soirée riche en partage et en convivialité.

Chacun.e d'apporter quelque chose à boire ou à manger ET une ou deux actions/initiatives locales à partager ! #ÉnergieRenouvelable #Ain #TransitionÉnergétique #LAB01 #EnsemblePourUnAvenirVert

LAB01 – Bar de l'innovation/fab lab
48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey
Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain
Auvergne-Rhône-Alpes
06 71 34 90 24
http://www.lab01.fr

Mercredi 18 octobre, 18h00-20h00

Participation libre

