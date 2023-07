Afterwork Design LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey, 18 septembre 2023, Ambérieu-en-Bugey.

Afterwork Design Lundi 18 septembre, 18h00 LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab

Dans le cadre de la France Design Week, nous sommes heureux de co-organiser, avec le collectif DESIGNERS+ et la Cité du design, un afterwork dédié aux avantages du design pour votre entreprise.

L’objectif : Vous offrir une compréhension plus claire des applications du design dans un environnement d’entreprise.

Qu’il s’agisse de design de produit, de graphisme ou même de gastronomie, le design joue un rôle déterminant dans l’expérience utilisateur.

Venez découvrir comment le design peut être un véritable moteur d’innovation et de différenciation pour VOTRE entreprise.

️ Rendez-vous le lundi 18 septembre à 18h pour cette soirée design au LAB01 – 48 rue Gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en Bugey.

Au programme :

De 18h00 à 19h30 : Présentation du design – sa définition, sa valeur ajoutée et ce qui unit et différencie les designers.

De 19h30 à 21h00 : Un temps de dégustation et d’échange convivial avec les designers autour d’un verre et de produits locaux.

Cet événement est gratuit et exclusivement réservé aux entreprises.

Un grand merci à Alexandrine Gamberge, Julien ROYER, Sandrine Riou, Jessica Guillot et Héloïse BENOIT qui ont co-construit cet événement avec nous.

N’hésitez pas à vous inscrire et à venir découvrir comment le design peut booster votre entreprise !

Événement propulsé par LAB01 – Cowork & innovation, DESIGNERS+ et Cité du design.

LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 71 34 90 24 http://www.lab01.fr https://www.facebook.com/lab01amberieu;http://twitter.com/LAB_O1;https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeznhLmvVdOUzVamZjH_6d1-7n7VY7bOUniV8uaz9nKqnPd-Q/viewform »}] Ouvert à tous, le mardi, mercredi et jeudi 9h00-19h00 et sur RDV

