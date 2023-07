Sprint créatif « travail et recrutement” LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey Sprint créatif « travail et recrutement” LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey, 29 août 2023, Ambérieu-en-Bugey. Sprint créatif « travail et recrutement” Mardi 29 août, 09h00 LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab https://urlz.fr/kiau « Envie de réinventer le monde du travail et d’innover dans le recrutement ? Rejoignez-nous le mardi 29 août de 9h à 19h pour un sprint créatif collectif ! Autour des thématiques “travail et recrutement” le LAB01 réunira les recruteurs, les acteurs de l’emploi, de la formation et les #talentslab01. Objectif : essayer de faire émerger des solutions innovantes et adaptées aux besoins du territoire. Que vous soyez entrepreneur, recruteur, en recherche d’emploi ou simplement intéressé par le sujet, votre point de vue est précieux. Rejoignez-nous pour cette journée extraordinaire, où la créativité et la bienveillance seront au rendez-vous : https://urlz.fr/kiau Mardi 29 août

de 09:00 à 19:00 (NB: il est possible de ne participer qu’à une partie de la journée)

au FABLAB – 48 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey Une contribution libre sera demandée lors de votre inscription pour le ravitaillement, le repas et l’animation de la journée. Merci de votre soutien ! Membres et non-membres du LAB01 peuvent donner de leur temps et participer. Vous souhaitez proposer un projet pour ce sprint ou le suivant, contactez Isabelle Radtke 06 71 34 90 24 ou Stephanie Quentin au 06 10 25 32 35 LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 71 34 90 24 http://www.lab01.fr https://www.facebook.com/lab01amberieu;http://twitter.com/LAB_O1;https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation [{« type »: « link », « value »: « https://urlz.fr/kiau »}] [{« link »: « https://urlz.fr/kiau »}] Ouvert à tous, le mardi, mercredi et jeudi 9h00-19h00 et sur RDV Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

