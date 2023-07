Afterwork LAB01 ”Communication Non Violente” LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey Afterwork LAB01 ”Communication Non Violente” LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey, 18 juillet 2023, Ambérieu-en-Bugey. Afterwork LAB01 ”Communication Non Violente” Mardi 18 juillet, 18h00 LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab anais@lab01.fr Parlez-vous la langue Girafe ? Lors de notre prochain afterwork au #LAB01, nous ferons l’expérience d’une nouvelle langue : la langue girafe (la langue du coeur). Guidés par Myriam Perrozet de H4H, nous explorerons les principes fondamentaux de la Communication Non Violente (CNV), inspirés par Marshall B Rosenberg. Ensemble, nous expérimentons les principes fondamentaux de la CNV : Observer sans juger (sortir des jugements, critiques…)

Exprimer vos sentiments sincèrement (sortir de ce qu’on se raconte à propos de l’autre)

Identifier les besoins universels

Formuler des demandes respectueuses (sortir des exigences). Cet outil de communication a fait ses preuves ️ et peut être pratiqué dans toutes les sphères de la vie : famille, travail, couple, école, etc. Nous sommes impatients de le découvrir et de l’expérimenter avec vous, venez nombreux ! N’oubliez pas : notre tradition est de partager, alors apportez quelque chose à boire ou à manger. Mardi 18 Juillet

à partir de 18h

LAB01- Fablab – 48 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey Si vous n’êtes pas encore #talentslab01, c’est une bonne occasion de venir découvrir notre fablab et ses adhérents. Inscrivez-vous dès maintenant par e-mail : anais@lab01.fr ℹ Pour plus d’informations sur le LAB01, l’afterwork et les autres activités, contactez Stephanie au 06 10 25 32 35 ou Anaïs 06 03 64 74 36 LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 71 34 90 24 http://www.lab01.fr https://www.facebook.com/lab01amberieu;http://twitter.com/LAB_O1;https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation [{« type »: « email », « value »: « anais@lab01.fr »}] [{« link »: « mailto:anais@lab01.fr »}] Ouvert à tous, le mardi, mercredi et jeudi 9h00-19h00 et sur RDV Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

