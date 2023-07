initiation laser LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey, 28 juin 2023, Ambérieu-en-Bugey.

initiation laser Mercredi 28 juin, 09h00 LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab

Vous avez toujours été fasciné par les possibilités offertes par la gravure et la découpe laser, mais vous ne savez pas par où commencer ? Alors cet atelier est fait pour vous !

Le LAB01 organise un atelier collectif d’initiation : théorie + pratique.

Les matériaux nécessaires à l’initiation seront fournis, cependant si vous souhaitez travailler un projet personnel venez avec votre matière à découper ou à graver.

Mercredi 28 Juin

⏰ de 9h à 10h30

LAB01- Fablab – 48 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey

30€/personne, sur inscription.

inscrivez-vous dès maintenant : isabelle@lab01.fr

LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 71 34 90 24 http://www.lab01.fr https://www.facebook.com/lab01amberieu;http://twitter.com/LAB_O1;https://www.linkedin.com/company/lab01—cowork-&-innovation [{« type »: « email », « value »: « isabelle@lab01.fr »}] [{« link »: « mailto:isabelle@lab01.fr »}] Ouvert à tous, le mardi, mercredi et jeudi 9h00-19h00 et sur RDV

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T09:00:00+02:00 – 2023-06-28T10:30:00+02:00

2023-06-28T09:00:00+02:00 – 2023-06-28T10:30:00+02:00